قاعدة عسكرية تركية جديدة في قطر وإرسال أعداد كبيرة من الجنود!

جهينة نيوز

كشف تقرير نشرته صحيفة "حرييت" التركية أن أنقرة ستفتتح قاعدة عسكرية جديدة في الخريف في قطر، مشيرة إلى أن أعداد القوات التركية المتمركزة في قاعدة طارق بن زياد ستزداد في المستقبل القريب.

وقالت الكاتبة والمذيعة المشهورة، هاندي فيرات، في تقرير من عين المكان، إن "الجنود الأتراك يواصلون أداء واجباتهم في الدوحة، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية ودرجة حرارة تصل إلى 47 مئوية، وأعدادهم سوف تزيد في المستقبل القريب".

وذكر التقرير أن "نشر الجنود الأتراك في القاعدة العسكرية المذكورة جرى في تشرين الأول 2015، وذلك بهدف محاولة المساهمة في السلام الإقليمي في نطاق العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر، وفي انون الأول2017، تمت تسميتها القيادة المشتركة بين قطر وتركيا".

وأكدت الصحيفة أن "القاعدة العسكرية الدائمة لتركيا في قطر تتمتع بأهمية تتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين"، ورأت أن تركيا، بامتلاكها قاعدة عسكرية دائمة في قطر، "أصبحت قوة موازنة فيما يتعلق بإيران والمملكة العربية السعودية"، مشيرة إلى أن قطر القوة المالية الهائلة، تمتلك أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، ولها حدود برية مع السعودية فقط.

ولفت التقرير في هذا السياق إلى أنه "عندما ننظر إلى حروب الطاقة في المنطقة، وجدول أعمال الولايات المتحدة في اتجاه إيران، والمناورات الإيرانية المحتملة، وإلى دول الخليج، وخاصة العمليات السرية أو العلنية تجاه تركيا، من قبل المملكة العربية السعودية، يمكننا أن نفهم بطريقة أفضل بكثر، أهمية وجود قاعدة عسكرية تركية في قطر".

وكشفت الصحيفة أيضا أنه تم بناء قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من قاعدة طارق بن زياد، وصفت بأنها قاعدة كبرى مزودة بعدد كبير من المرافق والخدمات. وقالت على لسان مراسلتها، إن أعداد الجنود الأتراك في قطر سوف ترتفع، مشيرة إلى أنها لن تعطي أرقاما لدواع أمنية، لكنها لفتت إلى أن الرقم كبير.

وترسل تركيا قوات إلى قطر في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدوحة وأنقرة، وتهدف إلى زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية، من خلال تدريبات مشتركة، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، وحفظ السلم والأمن الدوليين.