النوم مع النحل ..طريقة جديدة لعلاج الأمراض

جهينة نيوز:

يكتسب علاج الأمراض و تخفيف الآلام بطريقة النوم مع النحل شعبية كبيرة في ليتوانيا .

وقال صاحب مركز للعلاج لوكالة رويترز "زيدروناس جابرتاس" أن بهذه الطريقة والتي تسمى العلاج بالنحل ، تساعد على تخفيف الآلام ومعالجة أمراض متنوعة وتعتمد على النوم في غرفة واحدة مع الصناديق التي يربى فيها النحل .

وأضاف: أنها تساعد في تخفيف الآلام ومعالجة أمراض متنوعة من خلال الطاقة الناتجة من رفرفة النحل لأجنحته.

وأوضح جابرتاس الذي يدير المركز في قرية كاونيتيسكس، شمالي ليتوانيا، أنه أصبح معتادا على استخدام هذه الطريقة منذ سبع سنوات بعد أن اكتشف فائدتها في تخفيف آلام الظهر.

ووفقاً لصاحب المركز جابرتاس، أن أصدقاءه كانوا في البداية يشككون في جدوى هذه الطريقة، وأن نحو 500 زبون يأتون إلى المركز سنويا في الفترة ما بين مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول.

ولطالما ارتبط النحل بعلاجات الطب البديل حيث تستخدم جميع منتجات النحل، مثل العسل والصمغ (البروبليس) وحتى السم، لعلاج العديد من الأمراض.