روحاني: الوجود الأمريكي في الخليج هدفه تفريغ خزائن دول المنطقة!

جهينة نيوز

قال الرئیس الإيراني حسن روحاني إن هدف الولايات المتحدة الأمريكية من تواجدها في الخليج هو تفريغ خزائن دول المنطقة.

وأضاف روحاني اليوم الأربعاء أن "الدول المطلة على الخليج قادرة على ضمان أمن المنطقة والحفاظ عليه، منوها بأن الخليج ليس بحاجة إلى قوات أجنبية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشار إلى أنه "على إسرائيل أن تضمن أمن نفسها قبل أن تفكر في أمن غيرها"، مؤكدا أن "طهران مستعدة لإقامة علاقات أخوة وصداقة مع جميع الدول الإسلامية، وخاصة دول الجوار".

وقال الرئيس الإيراني إن "إعلان الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف بحري في الخليج مجرد شعارات ظاهرية غير عملية، لن تسهم في تعزيز أمن المنطقة".

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله خلال اجتماع للحكومة، إن "جمیع الشعارات التي تُردد، بشأن إیجاد تحالف جدید فی منطقة الخلیج الفارسي وبحر عمان، ظاهریة وغیر واقعیة"، مضيفا: "لا ریب أن هذه الشعارات، مهما تكن عملیة، لا تفید لإرساء الأمن الإقلیمي".

وكانت واشنطن قد دعت أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحري، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وأعلنت بريطانيا موافقتها، فيما رفضت ألمانيا المشاركة.