ريال مدريد يعير حارسه الشاب إلى نادي "ريال بلد الوليد "

جهينة نيوز

أعار نادي ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة حارسه الأوكراني الشاب أندري لونين إلى ريال بلد الوليد بحسب ما ذكر الناديان الإسبانيان امس الثلاثاء.

وكان ريال مدريد اشترى لونين في 2018 من زوريا لوهانسك الأوكراني، ثم أعاره الموسم الماضي إلى ليغانيس، حيث خاض 7 مباريات فقط.

وأشار ريال مدريد في بيان إلى أن لونين "سيعار لموسم واحد حتى 30 حزيران 2020".

واستهل الحارس (20 عاما) مشواره مع دنيبرو في موسم 2016-2017 وحمل ألوان منتخب بلاده 3 مرات.

وتضم تشكيلة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، الحارس البلجيكي الأساسي، تيبو كورتوا، والكوستاريكي، كيلور نافاس.

ويملك نادي بلد الوليد النجم البرازيلي السابق رونالدو، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع إدارة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز.