حظر بعض حواسيب "Apple" من الحمل على متن الطائرات

جهينة نيوز:

حظرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية حمل الحواسيب المحمولة من نوع "MacBook Pro" على متن الطائرات، بعد أن أعلنت شركة "Apple" المنتجة لها مؤخرا أن بعض بطارياتها تشكل خطر نشوب حريق.

وقالت إدارة الطيران الفدرالي (FAA) أمس الثلاثاء في بيان لها : "نحن على دراية بالبطاريات التي تم استرجاعها والتي يتم استخدامها في بعض أجهزة كمبيوتر Apple MacBook Pro المحمولة"، مضيفة أنها أبلغت شركات الطيران الأمريكية الكبرى بالمسألة.

ودعت الوكالة شركات الطيران لاتباع تعليمات السلامة لعام 2016 بالنسبة للمنتجات التي تحتوي على بطاريات مستعادة، مما يعني أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتأثرة لا ينبغي أن تؤخذ على متن الطائرات كبضائع أو كأمتعة محمولة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت أيضا وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي شركات الطيران الإقليمية من حواسيب "MacBook"، قائلة إنه يجب أن تتبع قواعد السلامة لعام 2017، التي تحظر حمل الأجهزة التي تحتوي على بطاريات "أيون الليثيوم" أثناء الرحلات الجوية.

وكانت شركة "Apple" قد قالت في يونيو الماضي إنها "وجدت في عدد محدود من حواسيب MacBook Pro مقاس 15 بوصة من الجيل الأقدم، خللا يجعل درجة حرارة البطارية ترتفع جدا وتشكل خطر الانفجار".

تجدر الإشارة إلى أن جهاز "Apple" المحمول ليس المنتج الأول الذي يتم حظر حمله في الرحلات الجوية، حيث تم منع حمل هواتف "Galaxy Note 7" لشركة سامسونغ في عام 2016 بعد ظهور العديد من حوادث انفجار البطاريات أثناء وجود الهاتف في جيوب الأشخاص.

المصدر: "The Hill"