أمريكا "تدافع" عن حرية التعبير والتجمع في هونغ كونغ

جهينة نيوز:

قال مسؤول أمريكي رفيع امس الثلاثاء إنه يجب حماية حرية التجمع والتعبير في هونغ كونغ بعد أن اشتبك محتجون يعارضون نفوذ الصين المتزايد في المستعمرة البريطانية السابقة مع الشرطة.

وحسب "رويترز" قال المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "حريات التعبير والتجمع هي قيم جوهرية نتشاركها مع أهالي هونغ كونغ ويجب حماية هذه الحريات".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق امس الثلاثاء، إن المخابرات الأمريكية أبلغته بأن الصين نشرت قوات على حدود هونغ كونغ، التي تشهد منذ أيام احتجاجات واسعة ضد قانون يعتبره المتظاهرون مهددا للديمقراطية.

وقال ترامب إنه يأمل بألا يسقط قتلى في هونغ كونغ، وصرح للصحفيين في نيوجيرسي، أن الوضع في هونغ كونغ التي شهدت خروج ملايين الناشطين المناهضين للحكومة "حساس جدا... وآمل أن يحل سلمياً ولا يلحق الأذى بأحد ولا يسقط أحد قتيلا". وفقا لـ"رويترز".

وفي وقت سابق، دعا الاتحاد الأوروبي السلطات في هونغ كونغ إلى ضبط النفس، وتجنب العنف وذلك على خلفية تصاعد التوترات، مؤكدا أهمية بدء حوار سياسي بمشاركة جميع الأطراف.

وعطّل المتظاهرون، اليوم، العمليات في مطار هونغ كونغ الدولي مع تدخل شرطة مكافحة الشغب واستخدامها رذاذ الفلفل ضدهم بعد اقتحام المطار.

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997. وقد بدأت في مطلع حزيران بتظاهرات رافضة لمشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى الصين ثم تحولت إلى احتجاجات مطالبة بمزيد من الحريات ومنددة بتدخل بكين في الشؤون الداخلية.