بتكلفة 182 مليون ليرة.. خطّا صرف صحي لرفع التلوث عن نهر العاصي في حماة

جهينة نيوز:

بدأت الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة حماة تنفيذ مشروع لرفع التلوث عن سرير نهر العاصي عبر خطين للصرف الصحي محاذيين لمجرى النهر على أن يتم وضعهما بالخدمة خلال مدة أقصاها شهران.

وبيّن مدير الشركة المهندس وحيد اليوسف لتشرين أن تنفيذ المشروع سيسهم برفع التلوث عن المصادر المائية ومن بينها مجرى نهر العاصي مبيناً أن المشروع يتضمّن تنفيذ خطين للصرف الصحي الأول قرب ساحة العروبة العاصي بقطر 120 سم وطول 300 متر وتكلفة 122 مليون ليرة مضيفاً إن الخط الآخر يقع في الجهة الشمالية المقابلة لسرير النهر من جهة مؤسسة المباقر ويمتد بمحاذاة مجرى النهر بتكلفة 60 مليون ليرة ليرتبط مع الخط الإقليمي الذي يصل إلى محطة المعالجة ما يسهم برفع مصبّ الصرف الصحي عن مجرى نهر العاصي وتحويله إلى محطة معالجة.

وأوضح المهندس عدنان خابور مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور الجهة المنفذة للمشروع إلى أن أقطار القساطل البيتونية لخطي الصرف الصحي تتراوح بين 100 و120 سم لاستيعاب أعلى نسبة غزارة لمياه الصرف والحيلولة دون حدوث أي اختناقات مؤكداً أن الشركة ستبذل جهدها لتنفيذه واستثماره خلال شهر واحد فقط نظراً للحاجة الماسة له في وضع حدّ للتلوث الذي يطول النهر فضلاً عن اكتظاظ الموقع بحركة السيارات والمارة.

فيما لفت فادي عباس مدير الموارد المائية بحماة إلى أن المديرية قامت خلال السنوات الماضية بإطلاق دفعات من المياه المحتجزة في سد الرستن وفق المتاح المائي بين الفينة والأخرى كحلول إسعافية مشيراً إلى أن المشروع الجاري تنفيذه حالياً يعدّ حلّاً ناجعاً ودائماً للنهر وجاء بناء على توصية لجنة ضمت ممثلين عن المحافظة ومجلس المدينة والموارد المائية والصرف الصحي.

المهندس عدنان طيار رئيس مجلس المدينة لفت إلى وجود 3 مصادر تلوث لمجرى النهر وهي القناة الواقعة عند مقهى الروضة وستتم معالجتها خلال الفترة المقبلة بمشروع خاص في حين أن المصبين الآخرين اللذين يتحملان النسبة الأعلى من تلوث النهر تجري حالياً معالجتهما بتنفيذ خطين لرفع منصرفاتهما عن مجرى النهر.