شكران مرتجى: أتمنى الموت.. وفكرت في الانتحار سابقا

جهينة نيوز:

اشارت الفنانة شكران مرتجى في لقاء مصور إلى أنها تتمنى الموت دائما لأنها تريد الذهاب لكل أحبابها الذين رحلوا، فضلاً عن أن الآخرة لا يوجد بها شر.

وفي مقطع فيديو تداولته صفحات الفيسبوك قالت مرتجى "دائما أتمنى الموت لأن الله أرحم الراحمين ولأني بلتقي بكل الناس الحلوين فوق هناك وفوق ما في شر".

وعند سؤالها عن شعور من يحبونها بعد وفاتها، أشارت الى أنه: "بعد كم يوم من موتي رح ينسوا"، مؤكدةً أن والدتها ووطنها سوريا وفلسطين هم من يستحقون أن تموت من أجلهم.

وكشفت أنها سبق وفكرت في الانتحار من قبل بسبب مرورها بظروف نفسية صعبة، مشيرة إلى أن نفسيتها حاليا أفضل من تلك الفترة الصعبة التي مرت بها