أبراج الأربعاء 14 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٤/ ٨: انت شخص قوي وحيوي تتمتع بحس الدعابة تمتلك عفوية، مقرب من الناس بالإضافة إلى القدرة على التلاعب بالكلمات، مما يعني انك تستطيع التفكير برد ساخر مثالي، الفترة القادمة معاناة بالعاطفة، للبعض خصومة او انفصال طويل الأمد، خسارة معركة، حل من اصحاب المفوذ، للبعض استرداد حق، حماس شراكة مشاريع، انتبه للاعطال والتصليحات

الحمل: نهار إيجابي، وقت جيد لتستفيد من خبرتك ومجالك، مكانتك تعتمد على الزملاء المخلصين، تقوم بمصالحة صديق بعد خلاف، تحقيق دعوات عائلية، لا تعصب، نهار للصداقات والعلاقات الاجتماعية

الثور: انت شخص تتمتع بمهارة كبيرة، تبدع بأشياء جميلة، لديك موهبة طبيعية للقيام بالاعمال، تركيزك على الاعمال، مهن جديدة، منها مهني، لا تقع في فخ ولتكن ثقتك عالية، هناك مثل يقول تستطيع الابرة ان تحفر بئر، حافظ على سمعتك الطيبة، انتبه من احباط

الجوزاء: نهار متجدد ورغبة بالسفر، ينصب اهتمامك على تثبيت خطواتك وتركز على توجيه اهتمام لك، حاول ان تبتعد وتجازف لضرورة لانك الفترة المقبلة تكتشف دورة جديدة، تتلاعب بعواطف الاخرين، بما انك كثير التفكير وسهل الاغراء تاكل من دون تفكير، عادة التفكير باوقات الطعام صعبة لك، تتحرك وتاكل

السرطان: جرأتك تدعو للحيرة، لا تتردد باي خدمة تتطلب منك، تجد نفسك مشغول بامور مالية مشتركة، او مضطر تدخل للمطالبة بأمور شرعية، يؤدي لخلاف ضمن العائلة، اذا اضطررت لقلب صفحة لا تقف عندها، تسفيد من أخطائك، للبعض رعاية احد المقربين او استحقاقات، مشغول بتعديل امور مالية

الأسد: تجد نفسك تركز على الغرباء او الشركاء فيما يتعلق بمشروع شراكة قائم بينك وبين اشخاص آخرين، تنفتح أمامك آفاق جديدة تستفيد منها في تعزيز شراكتك العملية، احتمال تظهر بعض العراقيل لذلك لا تدخل بمواجهة مع أحد وكن حذر لان اي شيء يضمن لك سلامتك وتتلافى الموضوع، نهارك لا يخلو من ناحية عاطفية، تحتاج لكثير من الحب على صعيد العاطفة، قلق بشان مظهرك

العذراء: انت حساس جدا، تخبئ ضعفك، انت متموه وتموه كما انك معرض للانفعالات العاطفبة وخاصة انك مضغوط بمشاريع متراكمة وتشعر بضرورة انجازها لاهميتها، قد تعاني من ازمة تترك انعكاسا سلبيا على صعيد جسدي او نفسي، لا تستسلم لفورات العصبية، حاول الترفيه عن نفسك، النوم والغذاء عنصرين مهمين، هناك شمس بعد المطر

الميزان: يوم جيد ومناسب للقاءات واي شخص لم يرتكب اخطاء يعني انه لم يجرب اي شيء، لا يوجد اخطاء، حفلات ودعوات خلال نهارك، انت مفعم بالنشاط ويافع عندما تكبر، انت من النلس الذين يكبروا وتتمتع بضمير حي، نهار للرفقة الممتعة، قوي قلبك

العقرب: تعلم ان تكون قائدا وتكون متملكا وخاصة انك ضمن العائلة او على صعيد الاهل وصعيد اشياء خاصة، انتبه من بعض المشاكل المحتمل، تشعر بفرض سيطرتك، تترك اثر سلبي لا تبالغ، انتبه لان قابك طيب، ذكاؤك حاد، تهتم بالانسانية حق الاهتمام وتؤمن ان كل الناس خلقوا متساويين

القوس: نهارك ايجابي، حركة وتواصل، جمال قوة وابتسامة، سيف لك وخاصة انك حاد الذكاء وتجمع بين شخصيتين، تفكر مستخدما عقلك وقلبك معا، خاصة ضمن محيطك المقرب، سفرة قصيرة تستعيد نشاطك، المقابلات ناجحة، انت مهضوم، نهارك جيد

الجدي: القمر ببيت مالك، أمور مالية مشتركة تشعر بالاستنفار حول الأمور المالية، ركز ولا تتسرع فرص مالية قادمة، بادر بخطوات جديدة تدفع بمصالحك، ركز على مصاريفك قدم نوعية افضل، الأمور لصالحك، مكاسب هدايا الك.

الدلو: يوم جيد القمر ببرجك تعبر عن ذاتك تحقق مطالبك الشخصية، نهار حلو وتغير نحو الأفضل تشعر بنشاط متجدد وتنجح بلقاء أشخاص واتصال مع ناس مهمين تتبادل أعمال مفيدة معهم، استمتع واستمع جيدا لا تأخذ موقف، احسم المواضيع انت المسيطر انظر للاشياء بتفاؤل كما تريدها.

الحوت: تشعر بتعب جسدي قد يكون نتيجة مرض أو إرهاق أو اشراف باستعمال طاقاتك، توتر يلعب دور سلبي تجنب الوساوس، خذ قسط من الراحة نصيحة، قلبك طيب وذكائك حاد انتبه على أصدقائك ووضعك وصحتك اعتمد سلم الأولويات وابتعد عن الاحتكاك في محيطك تجنب خيبات الأمل ونميمة والحسد.