الجيش السوري يتابع تقدمه و يسيطر على بلدة كفرعين على تخوم خان شيخون

الأربعاء, 14 آب 2019 الساعة 00:08 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش السوري يتابع تقدمه و يسيطر على بلدة كفرعين على تخوم خان شيخون

جهينة نيوز:

تابع وحدات الجيش العربي السوري عملياتها في ريف ادلب الجنوبي و طهرت بلدة كفر عين من رجس الارهابيين.

و افاد الاعلام الحربي ان القوات السورية حررت بلدة كفر عين شرق بلدة الهبيط من عصابات تنظيم جبهة النصرة الارهابية.

و ذكرت مصادر ميدانية لجهينة نيوز أن ارتال وحدات الجيش العربي السوري اصبحت على تخوم مدينة خان شيخون, و ذلك بعد تحرير بلدة كفرعين شرق الهبيط.

هذا و تعيد عمليات الجيش العربي السوري الحالية الى الاذهان عمليات سابقة تشبه ما يسمى اطباق الكماشة على الارهابيين حيث يعتقد ان عدة نواحي كبرى و بلدات ستصبح بحكم المحررة في الايام القادمة بعد إطباق الحصار عليها و قطع امدادات الارهابيين عنها و الحديث يدور عن مورك و كفر زيتا و البلدات المحاذية لها.


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