واشنطن تتحدث عن تساؤلات حول مصير معاهدة "ستارت"

جهينة نيوز:

ربط مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية بين الانفجار الذي حدث مؤخرا في ميدان عسكري شمال غربي روسيا، ومصير المعاهدة الأمريكية الروسية حول الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول التي تحدث بشرط عدم نشر اسمه، قوله إن الولايات المتحدة لا تستطيع التأكيد، بناء على ما لديها من معلومات، على أن الانفجار الذي وقع قبل أيام في ميدان عسكري روسي بمقاطعة أرخانغلسك كان انفجارا نوويا، لكنها تعتقد أنه "تضمن عناصر مشعة".

وأضاف أن الحادث يمكن أن يغدو كارثيا بالنسبة للبرنامج الصاروخي الروسي، مستدركا أن واشنطن لا تملك صورة واضحة عما إذا كان الحديث يدور عن عملية إطلاق فاشلة أم لا.

وبهذا الصدد، تطرق المسؤول إلى موضوع مصير المعاهدة الروسية الأمريكية حول مواصلة تقليص البلدين، على أساس متبادل، لترسانتيهما من الأسلحة النووية الاستراتيجية (معاهدة "ستارت" الجديدة الموقعة بين الرئيسين الروسي، دميتري مدفيديف، والأمريكي، باراك أوباما، في براغ في العام 2010).

وذكر أن محاولات موسكو للمضي قدما في تطوير صواريخ مجنحة فرط صوتية تثير تساؤلات حول مغزى تمديدها لخمس سنوات إضافية، بعد انتهاء مدتها في العام 2021.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم 8 أغسطس، بحدوث انفجار محرك نفاث في ميدان عسكري في قاعدة سيفيرودفينسك البحرية الروسية بمقاطعة أرخانغلسك (شمال غربي البلاد). وأكدت السلطات لاحقا أن الحادث تسبب في قفزة وجيزة لمستوى الإشعاع في المنطقة، قبل عودته إلى طبيعته بعد أقل من 3 ساعات.

وأوردت وزارة الدفاع الروسية، ليلة 10 أغسطس، أن الانفجار خلف مصرع سبعة أشخاص، خمسة منهم موظفون بالوكالة الروسية للطاقة الذرية والاثنان الآخران عسكريان.

وبحسب وكالة الطاقة الذرية، فقد وقع الحادث على منصة بحرية أثناء اختبار صاروخ يعمل ببطارية ذرية.