مقاتلات روسية تبعد مقاتلة للناتو حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي

جهينة نيوز:

قامت طائرات “سو27” الروسية بإبعاد مقاتلة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فوق المياه الدولية في بحر البلطيق.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن “طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة شويغو أثناء تحليقها فوق المياه الدولية ببحر البلطيق لكن الطيارين الروس منعوها من ذلك عبر إرغامها على الابتعاد عن الطائرة”.

وأضافت الوكالة أن الطائرة كانت تنفذ رحلة من كالينينغراد إلى موسكو بمرافقة مقاتلتي سو 27″ من تشكيل الطيران البحري التابع لأسطول بحر البلطيق.