مروان خوري يفتتح مهرجان الفحيص في الأردن

جهينة نيوز

افتتح الملحن والمغني اللبناني مروان خوري أولى سهرات الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان الفحيص في الأردن مساء الأحد بحفل قدم فيه باقة من أعذب أغانيه الرومانسية.استهل خوري الحفل بالأغنية الرومانسية “يا رب” من كلماته وألحانه، وعلى مدى ساعة وأكثر قدم خوري (51 عامًا) باقة من أغانيه منها (تم النصيب) و(رح غني الليلة) و(مش عم بتروحي من بالي) و(مرت سنة) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.وينظم المهرجان نادي شباب الفحيص تحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في بلدة الفحيص القديمة الواقعة على بعد نحو 13 كيلومترا من العاصمة عمان.