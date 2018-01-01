سلطات القرم تدرس إمكانية فتح خط جوي دولي مع سوريا

جهينة نيوز

أفاد نائب رئيس وزراء جمهورية القرم ومندوبها الدائم لدى الرئيس الروسي، غيورغي مرادوف، بأن سلطات القرم تدرس مسألة فتح خط جوي دولي مع سوريا.

وقال مرادوف: "تجري حاليا دراسة فتح خط جوي دولي بين دمشق وسيمفيروبول".

ووفقا له، فإن المعيار الرئيسي لفتح خط جوي هو الكفاءة الاقتصادية (العائدات).

وخلال زيارة وفد من جمهورية القرم إلى سوريا، في تشرين الأول عام 2018، تم التوقيع على مذكرة حول التعاون الاقتصادي بالإضافة إلى التصديق على خطط لإنجاز مشاريع مشتركة، بما في ذلك إنشاء دار تجارية وشركة ملاحة بحرية والقيام بتوريدات متبادلة لسلع مختلفة وفتح خط جوي بين سوريا والقرم.

يذكر أن وزارة النقل السورية وافقت على منح الخطوط الجوية القطرية إذنا بالعبور فوق الأجواء السورية بناء على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني القطرية إلى الوزارة.

توجه وفد أردني إلى سوريا في كانون الثاني، للتأكد من سلامة الأجواء السورية أمام الطيران الأردني، مؤكدا أن الوفد الأردني سوف يحصل على هذا الاطمئنان حول سلامة الأجواء من سوريا.