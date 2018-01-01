توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء العراقي بعد "انفجارات بغداد"

جهينة نيوز

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عددا من التوجيهات العاجلة في أعقاب وقوع حادث انفجار مخزن العتاد في معسكر الصقر.

وتفقد عبد المهدي موقع الانفجار برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحشد الشعبي، واطلع على واقع الحادث والإجراءات المتخذة بعد الانفجارات التي وقعت يوم أمس في مخازن الأعتدة واستمع الى التقارير الاولية من مختلف الاطراف ، كما اطلع على تقرير بعدد الإصابات التي تعرّض لها المواطنون والاطمئنان على سلامة أوضاعهم، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لرئيس الوزراء العراقي.

وأمر عبد المهدي بمتابعة حالة المواطن الذي استشهد نتيجة سقوط المقذوفات وتقديم التعويضات اللازمة لعائلته، حيث تم حصر الأضرار بما في ذلك الأضرار المدنية تمهيدا للتعامل معها .

ووجه رئيس الوزراء العراقي باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، كما أصدر التوجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة من حيث إجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار مثل هذه الاحداث المؤسفة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، أمس الاثنين، عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين بسقوط قذائف هاون على مناطق سكنية، نتيجة احتراق مخزن للأسلحة والعتاد العسكري جنوبي العاصمة بغداد.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان: "حصيلة ضحايا انفجار مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الدورة في بغداد، ارتفعت إلى قتيل و29 جريحا"، وفقا لصحيفة "السومرية" العراقية. وأضاف إن "الإصابات جميعها طفيفة ويجرى لها اللازم وبعض المصابين غادر المستشفى متحسنا".