بايرن يعلن ضمه وصيف مونديال 2018

جهينة نيوز

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني ضم الدولي الكرواتي إيفان بيرسيتش لاعب إنتر ميلان.

وانضم صاحب الـ30 عاما للبافاري على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية الشراء.

وقال المدير الرياضي حسن صالح حميديتش: "تجربة إيفان الدولية ستساعدنا بدون شك. هو يمتلك أسلوبا جيدا في الهجوم. أثق في تأقلمه سريعا كونه يعلم جيدا الدوري الألماني ومدربنا نيكو كوفاتش".

وسبق لوصيف مونديال 2018، اللعب ضمن صفوف فولفسبورج الذي فاز معه بكأس ألمانيا عام 2012، وبورسيا دورتموند.

ومن جانبه علق بريسيتش: "سعيد بالعودة إلى ألمانيا. بايرن ميونخ هو واحد من أكبر أندية أوروبا. نريد جميعا المنافسة ليس فقط على الفوز الدوري والكأس، بل وأيضا دوري الأبطال".