عودة أكثر من 1.7 ألف مهجر سوري إلى الوطن خلال 24 ساعة

جهينة نيوز

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بأن أكثر من1.7 ألف مهجر قد عاد إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1755 مهحؤا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 324 مهجرا (97 امرأة و165 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 1431 شخصا (429 امرأة و730 طفلا) .

وذكر مركز المصالحة الروسي، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت بدورها خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 31 عبوة قابلة للانفجار.