تقلص مساحة حرائق الغابات في سيبيريا لأول مرة منذ أسابيع

جهينة نيوز

أعلنت هيئة الحماية الجوية للغابات في روسيا اليوم أن مساحات حرائق الغابات في مناطق سيبيريا بدأت بالتراجع لأول مرة منذ أسابيع حيث تقلصت مساحة الحرائق بنسبة 6 بالمئة إلى 4ر266 ألف هكتار.

وقالت الهيئة في بيان وفق سبوتنيك: “تم يوم أمس إخماد 49 حريقا على مساحة 5998 هكتارا” مشيرة إلى أنه “تم إخماد نحو 159 حريقا على مساحة 4ر266 ألف هكتار بما في ذلك 5ر135 ألف هكتار في إقليم كراسنويارسك و 6ر121 ألف في منطقة إيركوتسك”.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية أعلنت أمس أن فرق الطوارئ أطفأت 63 حريقا اندلعت أمس الأول في مناطق متفرقة من الغابات.

وأوضحت الوزارة أن الحرائق التي تم إطفاؤها في كل روسيا بلغت حتى يوم أمس مساحة تقدر بنحو 741ر11 ألف هكتار.

ووصلت مساحة حرائق الغابات في روسيا إلى أكثر من 7ر2 مليون هكتار أي بزيادة بنسبة 12 بالمئة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتم فرض حالة الطوارئ في أربعة أقاليم روسية من بينها مقاطعة إركوتسك وإقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا ياقوتيا وبورياتيا.