شارابوفا تفوز وتضرب موعدا مع بارتي في سينسناتي

جهينة نيوز

تفوقت ماريا شارابوفا على أليسون ريسك بنتيجة 6-3 و7-6 في بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس ليل الاثنين لتضرب موعدا في الدور الثاني مع المصنفة الثانية عالميا آشلي بارتي التي هزمت اللاعبة الروسية في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.

وواجهت شارابوفا صعوبات في بعض الأوقات في دقة التسديد لكنها سددت بعض ضربات الإرسال الهائلة ودافعت بضراوة في لحظات مهمة في ظهورها الأول بالبطولة بعد غياب خمس سنوات.

وبدت ريسك، التي تشارك مثل اللاعبة الروسية ببطاقة دعوة، في طريقها لإرسال المباراة إلى مجموعة ثالثة عندما كانت ترسل وهي متقدمة 5-3 و15-صفر في المجموعة الثانية لكن شارابوفا رفعت من مستواها لتفرض خوض شوط فاصل.

وتفوقت شارابوفا، المصنفة الأولى على العالم سابقا والحاصلة على خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في رابع نقطة لحسم المباراة لتضرب موعدا مع بارتي المصنفة الأولى بالبطولة.

وتغلبت بارتي على شارابوفا في الدور الرابع بأستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني وتتطلع اللاعبتان لرفع مستواهما قبل انطلاق أمريكا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر.

وخسرت كارولين وزنياكي المصنفة الأولى على العالم سابقا أمام الأوكرانية الشابة ديانا ياستريمسكا 6-4 و6-4 تحت الأضواء في آخر مباريات يوم الاثنين.

وأتيحت فرص أمام اللاعبة الدنمركية غير المصنفة لحسم المباراة لكنها استغلت أربع فرص فقط من 15 لكسر الإرسال ضد ياستريمسكا التي تشارك في سينسناتي للمرة الأولى.

وخرجت جوهانا كونتا من الدور الأول في بطولة للمرة الثانية على التوالي بعد خسارتها 6-3 و3-6 و7-5 أمام ريبيكا بيترسون الصاعدة من التصفيات في مباراة ماراثونية بالدور الأول.

وكان الإرسال الثاني أبرز نقاط ضعف كونتا المصنفة 14 وتفوقت اللاعبة السويدية في 62 بالمئة من تلك النقاط أمام اللاعبة البريطانية المبتلية بالأخطاء.

وحققت سفيتلانا كوزنتسوفا فوزا مفاجئا على أنستاسيا سيفاستوفا المصنفة 11 بنتيجة 7-6 و6-7 و6-4 في مباراتهما بالدور الأول لتضرب موعدا في الدور الثاني مع ياستريمسكا.

وعبرت فينوس وليامز الحاصلة على سبعة ألقاب كبرى الدور الأول بعد تغلبها على مواطنتها الأمريكية لورين ديفيز بمجموعتين متتاليتين.

وفازت فينوس، المشاركة ببطاقة دعوة، 7-5 و6-2 لتحافظ على سجلها المثالي أمام ديفيز إذ لم تخسر أي مجموعة من قبل أمام مواطنتها الأمريكية وتغلبت عليها أربع مرات.

وأنقذت فينوس سبع فرص من ثماني لكسر إرسالها في المباراة وتفوقت في 61 بالمئة من نقاط إرسال ديفيز الثاني.

كما تأهلت القازاخستانية يوليا بوتينتسيفا وألياكسندرا ساسنوفيتش لاعبة روسيا البيضاء إلى الدور الثاني بعد فوز كل منهما في ثلاث مجموعات.

وتغلبت بوتينتسيفا على إيلينا أوستابنكو لاعبة لاتفيا 6-2 و6-7 و6-3 فيما انتصرت ساسنوفيتش على الأسترالية أسترا شارما بنتيجة 6-1 و4-6 و6-1.