أبراج الثلاثاء 13 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١٣/ ٨: شخص ثابت، يكرس حياته لكل ما يعتقده انه صواب، قادر على التحكم بنفسه، شديد الوعي، احياناً يتجاهل وهو سلاحه الاقوى، يحب الاستقرار، سريع الفهم، قوي الذاكرة، شخص يسيره العقل والفكر، يكره المصروف والدفع بغير طريق، ناجح وجيد ومنظم، سنة تحمل لك تغيير سكن او ممكن نقل من مكان لآخر، سنة ترويج بمجال فني اعلامي صحافي لذلك يوجد تقلبات غير متوقعة لكن حركة النجاح بالمسائل المالية سوف تكون اكثر اي فرصة للتعلم سوف يكون لها آثار بعيدة المدى، سنة تقدم

الحمل: نهارك يحمل لك عمل كثير وتحتاج للرعاية والاهتمام، مرتبك لكن تجتاز العراقيل وتخطط لوضع أفضل، مكانتك الاجتماعية هي الأساس وهي الأفضل بالنسبة لك لذا انتبه، لا يعجبك الاعمال، ساعات المساء يتحسن الوضع وتسبح بتيار اجتماعي، لقاءات صداقات، اجواء فيها دعوة عشاء او سفر، تلتقي باصدقاء من الماضي

الثور: نهارك فيه رحلة وسفرة ومسائل تتعلق بشأن تربوي، بساعات المغيب توتر يعود لوجود القمر ببرج الدلو مما يؤثر على مزاجك فتركز على شؤونك المهنية، تتعاطى مع مجموعة وقد يسببون لك التوتر، اتبع حدسك وانتبه لسمعتك الطيبة، تعاني من مشكلة لست السبب فيها

الجوزاء: تحمل لك الفترة اجواء ايجابية وحل لمشاكلك المالية، وانعطاف نحو الافضل، توقع شيء جديد او عقد وفاوض بشأن ضمانات، نهارا تقوم بمفاوضات ومساء تقوم بتسوية على اثر ما، يتسرب سحرك لاصحاب النفوذ، توقيع على عقود وابواب تفتح امامك

السرطان: مهتم بشأن شخصي او عائلي، اذا احببت المغامرة كن دقيقا واحسب حسابا لكل القضايا وبما انك تحب الاوضاع الصريحة هذا يساعدك على اجتياز بعض العراقيل والصعوبات، بعد الظهر تحقق نجاح عن طريق انتصار في مباريات او قضية او قد تكتشف سر يخصك وتكون مؤثرا في محيطك، تفاوض بشكل ذكي وتركز على الامور المالية

الأسد: حاول ان تساعد نفسك، قد تضطر لزيارة احد الاصدقاء وتحقق النجاح لكن بعد ان تراجع اعمالك بتروي وتدرس كل الاتفاقيات، تنظم امورك وتنهي المهم منها، حاول ان تترك مشاعرك وانتبه لصحتك، مساء تدخل فترة عاطفية ويبدو انك تدخل فترة تعالج وضعك فيها، اذا هرب منك الشركاء سيكون بسبب انك تعاني من قلق عاطفي

العذراء: مشغول بامور عائلية وبيتية، ربما تصطدم باحد افراد عائلتك لكن ساعات المساء يلعب الاصدقاء دور مهم باحداثك، فترتك فيها لقاءات وتبحث عن عمليات تجارية وتفرح بقضية اولاد تتعلق بالمحيط العائلي، الفترة المقبلة مؤثرة بالآخرين وفيها مبادرات، خبر يخص اولاد

الميزان: مازال الحظ يبتسم لك وتستطيع ان تناقش وتنسجم في لقاءات جميلة، تسطع جاذبيتك وتتعرف صدفة تناسب مصالحك، بما ان لك يومين رائعين وفرصة مميزة، مساء يتراكم العمل بانتقال القمر للدلو تجنب هذه الفترة اي اتفاق او عمل اضافي، مساء تشعر بفائض من الاعمال

العقرب: مناقشة مشاريع مهنية، لا تفض بأسرارك وتكشف اوراقك، ابتسم هناك مفاجأة تريحك بسفرة قصيرة او لقاء، الصعوبات تظهر بانتقال القمر لمربعك، صعوبات ومواجهات ويجب ان تتقبل افكار العائلة، برهن عن مهاراتك قد تنجح بمباراة او منافسة، لا تراهن على جديد لان الجديد بالعائلة، انه اعمالك بسبب عرقلة او تأجيل

القوس: حاول ان تستفيد هذا اليوم من تحقيق امنية او توسيع دائرة تحركاتك، تعالج وضع مادي بذكاء وتقدم مساعدة لأحد من محيطك، ساعات الظهر والمساء تنشط وتعطي كل اهتمامك للتحرك القريب وتطل على فترة مميزة من السفر القصير، تواصل مع اخ او جار حتى تسود الألفة

الجدي: بما ان القمر ببرجك حتى ساعات الظهر لا تخف وانتبه من غيرة تظهرها لأحد ما ومحاسبة تزعجك، لكن ساعات المغيب يترك القمر برجك وينتقل لبيت المال لذلك انفراج وتسوية، وتستغل هذه الفترة بمجالات جديدة، تقف الناس لجانبك

الدلو: بما ان الفترة متعبة وتساؤلات جديدة، انتظر للمساء حتى تعلن عن عمل جديد في مجالك وينتقل القمر لبرجك، تتسلط الاضواء على امور كانت غامضة وتكتشف اسرار وتحقق هدف بعد معاناة

الحوت: نهار جيد، تنشط بالحياة الاجتماعية، تقوم بخطوة إيجابية، نهار جيد للتعرف على اصدقاء جدد، بانتقال القمر للدلو تكتفي بعمل بسيط، مساء انتبه عن اشياء غير مقصودة وتقبل أصدقاءك واحرص على الكتمان، بساعات الليل الوضع غير مريح، كن عاقل ولا تراهن على شيء