وفد أميركي يصل تركيا لتنسيق كيفية إقامة الـمنطقة الآمنة في شمال سورية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن ستة مسؤولين أميركيين وصلوا، الاثنين، إلى سانلي اورفا (جنوب شرق تركيا) للبدء بالعمل على إقامة "مركز عمليات مشتركة" لتنسيق كيفية إقامة المنطقة الآمنة و من المتوقع أن "يفتح أبوابه خلال الأيام القليلة المقبلة".

في وقت سابق، انتهت المفاوضات التركية الأميركية حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا في أنقرة. و وفقا لوزارة الدفاع التركية، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لإنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة والمنطقة الآمنة المخططة لها في شمال سوريا.

وتعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع لأنه يعد هجوما صارخا على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.