تضارب الانباء حول إنفجار ضخم جنوب بغداد

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل اعلام عراقية ان انفجار ضخم دوى في العاصمة العراقية بغداد.

و افادت قناة العهد العراقية ان الانفجار وقع ضمن مستودع اسلحة في معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية في منطقة عويرج و لا معلومات عن اصابات حتى الآن بحسب ما ذكر الدفاع المدني.

و ذكرت القناة العراقية ان عدد من الصهاريج تدمرت نتيجة الانفجار.

و في ذات السياق ذكرت وكالة سبوتنك الروسية بإن كدس للعتاد تابع لفصيل "كتائب سيد الشهداء" لمنضوي في الحشد الشعبي، أنفجر في منطقة أو دشير، في الشارع المحاذي لمنطقة السيدية بتقاطع الدرويش، جنوب غربي بغداد.

وحسب المصادر، أن انفجار الكدس، أسفر عن انطلاق قذائف هاون على مناطق متفرقة من العاصمة ببغداد، ومنها سقوط 3 قذائف على المنطقة الخضراء مقر الحكومة.

وكشف مصدر محلي، لنا، أن السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، أطلقت صافرات الإنذار من الخطر، نتيجة سقوط قذائف الهاون في محيط المنطقة.

وسمع أهالي مناطق الجادرية، والكرادة، وزيونة، والسيدية، والدورة، ومناطق متفرقة أخرى من العاصمة، دوي الانفجار.

ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن، بيانا للكشف عن ضحايا الانفجار وملابساته، وما أسفر عنه.