بولتون يحمل ملفات إيران و"هواوي" الصينية الى لندن

جهينة نيوز:

من المخطط أن يبحث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن، جون بولتون، ملف إيران وقضايا الأمن حسبما أورد الناطق باسم رئيس الحكومة البريطانية.

وقال الناطق، اليوم الاثنين، إن الجانبين "سيبحثان دائرة واسعة من قضايا الأمن، بما فيها إيران".

ووصل بولتون إلى لندن في زيارة رسمية ليومين، يتوقع أن يلتقي خلالها أعضاء الحكومة البريطانية الجديدة.

وفي وقت سابق، نقلت قناة CNN التلفزيونية عن مصدر مطلع، أن بولتون ينوي تبليغ حكومة جونسون بسياسة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وخاصة نهجه إزاء إيران وشركة الاتصالات الصينية "هواوي".

نوفوستي