عشرات الارهابيين القتلى من مخلفات جبهة النصرة الارهابية - فيديو +18

جهينة نيوز:

عمليات نوعية و خاطفة تقوم بها وحدات الجيش العربي السوري شمال حماة و جنوب إدلب ضد اوكار تنظيم جبهة النصرة الارهابية و هو ما دفع التنظيمات الارهابية الى ترك جثث قتلاها و بشكل خاص من غير الاجانب.

و يذكر بأن تنظيم جبهة النصرة الارهابي لطالما حاول اخفاء خسائره من خلال سحب جثث قتلاه من مواقع المعارك و عدم ترك جثث القتلى خلفه و بشكل خاص جثث الارهابيين الاجانب و لكن من الواضح ان المعارك الدائرة التي تنفذها وحدات الجيش السوري باحترافية و سرعة عالية لم تفسح الوقت للتنظيم الارهابي بسحب جثث قتلاه.