الأمم المتحدة: النظام الغذائي النباتي يساعد في الحد من ظاهرة التغير المناخي

جهينة نيوز:

أكد خبراء أمميون أن النظام الغذائي النباتي يساعد في الحد من ظاهرة التغير المناخي الناجمة عن الأنشطة البشرية.

وقال تقرير صادر عن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة وضعه نحو 107 علماء “إن استهلاك الغرب المرتفع من اللحوم ومنتجات الألبان يغذي ظاهرة الاحتباس الحراري” مشيرا إلى أنه يمكن توفير الغذاء لعدد أكبر من الناس إذا امتنع الآخرون عن تناول اللحوم.

وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات قوية لوقف تلف التربة والتصحر اللذين يساهمان في تغير المناخ.

وقال العالم البيئي من جامعة أبردين بالمملكة المتحدة بيت سميث: نحن لا نقول للناس أن يتوقفوا عن أكل اللحوم.. قد لا يكون هناك خيار آخر في بعض المناطق لكن من الواضح أننا في الغرب نستهلك الكثير من اللحوم.

وأضاف سميث: نحن نضيع الكثير من الطعام لافتا إلى أن اللجنة تقدر الانبعاثات الدفيئة المرتبطة بفقدان الطعام والنفايات سواء من الحقول أو صناديق القمامة من 8 إلى 10 بالمئة من إجمالي الانبعاثات العالمية.