العراق يرفض مشاركة الكيان الصهيوني في “تحالف” تحاول واشنطن تشكيله في منطقة الخليج

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رفض بلاده مشاركة الكيان الصهيوني في أي قوة تحاول الولايات المتحدة تشكيلها في الخليج بذريعة حماية الملاحة البحرية مشددا في الوقت ذاته على أن وجود قوات غربية في المنطقة من شأنه تصعيد التوتر فيها.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الحكيم قوله في تغريدة على تويتر: “العراق يرفض مشاركة الكيان الصهيوني في أي قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في منطقة الخليج” مؤكدا أن دول المنطقة مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في المنطقة.

وشدد الحكيم على أن وجود قوات غربية في منطقة الخليج من شأنه تصعيد التوتر لافتا إلى أن العراق يسعى لخفض التوتر في المنطقة من خلال المفاوضات.

وتحذر إيران من انضمام كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى “التحالف” الذي تحاول الولايات المتحدة تشكيله في الخليج بزعم حماية الملاحة البحرية مؤكدة أنها لن تتردد فى مواجهة أي تهديد للذود عن أمنها فى منطقة الخليج.