الدفاع التركية: مصرون على المنطقة الآمنة في سوريا بعرض 30-40 كيلومترا!

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الاثنين أن تركيا تصر على المنطقة الآمنة في سوريا بعرض 30-40 كيلومترا.

وقال أكار في حديث لقناة "إن تي في": "المنطقة الآمنة في سوريا يجب أن تمتد من الحدود التركية لـ30-40 كيلومترا إلى الداخل (الأراضي السورية). نحن نترقب (من الولايات المتحدة) الخطوات بهذا الاتجاه تحديدا".

وأضاف بأن تركيا مستعدة للعمل بشكل مستقل خلال إنشاء المنطقة الآمنة. "لدينا خطط بديلة "بي" و "سي" .

في وقت سابق، انتهت المفاوضات التركية الأميركية حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا في أنقرة. وفقا لوزارة الدفاع التركية، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لإنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة والمنطقة الآمنة المخططة لها في شمال سوريا.

وتعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع لأنه،

يعد هجوما صارخا على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.