سائحان إيرلنديان يحاولان الاحتيال على الباعة بهذه الأموال

جهينة نيوز:

قُبض على سائحين إيرلنديين في مايوركا بعد محاولتهما دفع ثمن المشروبات بأموال لعبة "المونوبولي" المزيّفة.

في الواقع، كانت هذه الأوراق النقديّة جزءًا من عرض ترويجي في الحانة، ووُضعت عليها علامة واضحة على أنها ليست قانونيّة.

وحاول المراهقان شراء المشروبات باستخدام هذه الأوراق، لكن لاحظت نادلة ما كانا يقومان به وأبلغت المدير.

فاستُدعيت السلطات المحليّة لتعثر على الأوراق المزيّفة محشوةً في جيوب المراهقين فور وصولها إلى الحانة، وفقاً لموقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وحُكم الايرلنديان أمام القاضي صباح يوم الخميس، لكن أُطلق سراحهما بعد دفع كفالة.