الكشف عن موعد وصول البطارية الثانية من صواريخ "إس-400" الى تركيا

الإثنين, 12 آب 2019 الساعة 14:16 | سياسة, عالمي

الكشف عن موعد وصول البطارية الثانية من صواريخ

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن معدات البطارية الثانية من منظومة الصواريخ إس - 400 تصل إلى تركيا في

آب أو أيلول.

وقال أكار، في مقابلة مع قناة "إن تي في"، اليوم الاثنين: "جاري العمل على اختيار مكان نشر منظومة الصواريخ "إس-400". الحديث يدور عن توريد البطارية الثانية خلال شهري آب أو أيلول".

وكان الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني أعلن، الشهر الماضي، بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى تركيا، مؤكدا تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا. وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول 2017، في أنقرة، وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيا.

وبشأن المنطقة الآمنة في سوريا، أعلن وزير الدفاع التركي أن أنقرة تصر على المنطقة الأمنية في سوريا بعرض 30-40 كيلومترا.

وقال أكار: "المنطقة الأمنية في سوريا يجب أن تمتد من الحدود التركية لـ30-40 كيلومترا إلى الداخل (الأراضي السورية). نحن نرتقب (من الولايات المتحدة) الخطوات بهذا الاتجاه تحديدا".


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