نادال يهزم مدفيديف ويتوج باللقب في كأس روجرز

جهينة نيوز:

توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة مونتريال الكندية لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة (كأس روجرز)، بعد تفوقه في النهائي على الروسي دانييل مدفيديف بمجموعتين نظيفتين.

واحتاج نادال المصنف الثاني عالميا لساعة و11 دقيقة لحسم المباراة لصالحه بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-0.

ويعد هذا اللقب هو الخامس، والثاني على التوالي، في مسيرة نادال في البطولة الكندية ليفض الشراكة مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي فاز بآخر لقب في 2016 على حساب الياباني كي نيشيكوري.

كما رفع "الماتادور" محصلته الإجمالية من بطولات الماسترز إلى 35 لقبا، ليبتعد بفارق لقبين أمام دجوكوفيتش و7 عن السويسري روجر فيدرر.

وهذا اللقب هو الثالث لنادال بعد بطولتي رولان غاروس وروما للأساتذة.