إلياس الرحباني قريبا في دمشق بدعوة رسمية

جهينة نيوز:

وجه السيد وزير الثقافة محمد الأحمدالسيد دعوة للفنان اللبناني الكبير الياس الرحباني لاحياء حفل لأعماله في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق

حمل الدعوة المايسترو اندريه معلولي مدير عام دار الأسد للثقافة والفنون.

علما بأن دار الأسد للثقافة والفنون سبق واستضافت الموسيقار ميشال فاضل كما انه وحسب تصريحات لمدير الأوبرا أندريه معلولي من المتوقع أن يكون حاضرا في شهر تشرين الثاني من هذا العام الموسيقار المصري عمر خيرت وفرقته، بالإضافة إلى حفل تم الاتفاق عليه مع الفنانة السورية ميادة حناوي، كما أنه ومع نهاية العام سيحضر خمسة مغنين أوبرا من باريس، وسيقام حفل خاص.