روسيا تحتفل بيوم القوات الجوية

جهينة نيوز:

تصادف اليوم الذكرى الـ 107 لتأسيس القوات الجوية في روسيا الاتحادية والتي تعد أهم عنصر في القوات الفضائية الجوية الروسية.

وتحتفل روسيا اليوم بيوم القوات الجوية وهنأ العقيد الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد الأعلى لقوات الفضاء الروسية، الطيارين والملاحين والعلماء وعمال صناعة الدفاع بمناسبة الذكرى السنوية 107 لتشكيل القوات الجوية الروسية.

وقال سوروفيكين: "على مر السنين، قدم أفراد سلاح الجو مساهمة قيمة في تعزيز دفاع وطننا، وأظهروا أعلى درجات الاحتراف والحب لوطنهم، وحموه من تعدي الأعداء".

وأكد سوروفكين أن سلاح الجو الروسي هو حاليا أهم عنصر في القوات الفضائية الجوية، وكذلك "يواصلون التقاليد المجيدة للطيارين الروس الأوائل، الطيارين الذين أظهروا البطولة خلال الحرب الوطنية العظمى، ومختبري معدات الطيران ومصممي الطيران اللامعين".

وأضاف القائد أن "من خلال العمل العسكري المستمر للقوات الجوية، ومهاراتهم العالية وإيمانهم في العدالة، تحقق النصر في أشد المعارك ضراوة في السماء. اليوم، يقوم سلاح الجو بمهام قتالية على أراضي الجمهورية العربية السورية، ويقوم بمناوبة قتالية، وينفذ أهم مهام الدولة، ويساعد في القضاء على الكوارث الطبيعية ".

وهنأ جميع الطيارين العسكريين في يومهم وتمنى للمحاربين القدامى في القوات الجوية الروسية، الصحة، وكذلك مزاجا مرحا وسماء نظيفة فوق رؤوسهم.

واختتم كلمته قائلاً: "أهنئ الجميع في يوم سلاح الجو! أتمنى لكم التفاؤل والإيمان بعملكم والصحة الجيدة ورفاه الأسرة ونجاحات جديدة في الخدمة العسكرية والعمل لصالح وطننا العظيم".

سبوتنيك