شيرين عبدالوهاب حزينة لهذا السبب

جهينة نيوز:

اعتذرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، لأحمد السعدني بعد وفاة أم أولاده زوجته السابقة أمل سليمان، الجمعة الماضي.

اعتذار شيرين عبدالوهاب تم من طريق تغريدة لها عبر "تويتر"، قالت فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون... بعزي في الفقيدة الغالية زوجة صديقي وأخويا أحمد صلاح السعدني السابقة وأم أولاده. أنا آسفة إني مش جنبك في الظروف دي... في الجنة ونعيمها إن شاء الله ويصبّر قلبك ويخليلك ولادك وباباك وأحبابك".

وتُوفيت طليقة أحمد السعدني وأم أولاده، بعد تعرّضها لأزمة قلبية حادة نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك، وشُيعت جنازتها وأقيم عزاؤها أمس الأول السبت.