تركيب محطتين لاسلكيتين لتزويد ريف القنيطرة بالخدمة الهاتفية

جهينة نيوز:

أكد مدير اتصالات القنيطرة المهندس عدنان بكر تركيب محطة لاسلكية اسعافية في تل الحارة لتغذية المشتركين الرسميين في القطاع الجنوبي، حيث تم تركيب 200 خط في قرى نبع الصخر و بئر عجم و بريقه والهجه وغدير البستان وعين التينة والمحطة بسعة ٥٠٠ خط ، اضافة الى تركيب محطة لاسلكية في القطاع الشمالي لتغذية قرى اوفانيا والحرية والحميدية والجزء الغربي والشرقي من جباتا الخشب واطراف مدينة البعث بالخدمة، وتم تركيب ٣٠٠ خط من سعة المحطة والبالغة ٥٠٠ خط.

وأوضح حسبما افادت صحيفة الثورة أن الورشات الفنية بالمؤسسة تمكنت من اصلاح الكبل الضوئي المار من منطقة خان الشيح بعد تعطله وخروجه عن الخدمة أكثر من خمس سنوات، كما تم الربط مع دمشق بمحطة مكروية رديفة تربط القنيطرة مع دمشق بسعة ١ غيغا، اضافة الى ربط اخر بسعة ٢ غيغا.

وأشار مدير اتصالات القنيطرة الى عدد بوابات النت الحالية البالغة ٦٠٠٠ بوابة وموزعة على ثلاثة مراكز فقط الكوم وحضر بواقع الف بوابة لكل مركز و٤٠٠٠ لمركز البعث والتركيب فوري فقط في مركز البعث، مؤكدا أن هناك خطة لزيادة عدد البوابات في مراكز البعث والكوم والرفيد الذي تم وضعه بالخدمة مؤخرا بواقع نحو ١٥٠٠ بوابة ضمن خطة العام الحالي.

ولفت الى مشاريع الخطة الاستثمارية للعام الحالي التي تتضمنت إعادة تأهيل بهو الجمهور في مركز خدمات الكوم بقيمة ١،٨ مليون وتوسيع الشبكة الرئيسية و الفرعية بمركز الكوم بقيمة ٦ ملايين و توسيع الشبكة الرئيسية و الفرعية في الحي الخدمي والحي الشمالي بمدينة البعث والحي الغربي بخان ارنب بمركز البعث بقيمة ٩ ملايين، كما تم تركيب محطة الطاقة الشمسية في تل الحارة بقيمه 3.8 ملايين، منوها بالمشاريع المنفذة على الخطة الاسعافية التي شملت اعادة تأهيل بناء مركز قصيبه بقيمة 9 ملايين ليرة والعمل مستمر حتى تاريخه و تأهيل بناء مركز بئر عجم بقيمة ٩ ملايين أيضا والتسليم خلال ٤٠ يوما، علما ان العمل في التأهيل للبناء فقط و في حال وصول التجهيزات الى الادارة سيتم تزويد ورفد اتصالات القنيطرة بالتجهيزات اللازمة لتشغيل المركزين اللذين تم اعادة تأهيلهما.