انتخاب رئيس جديد لغواتيمالا

جهينة نيوز:

أعلن المرشح المحافظ أليخاندرو جياماتي عن فوزه بانتخابات الرئاسة التي جرت جولتها الثانية في غواتيمالا، أمس الأحد، وأكد أنه سيعيد بناء هذه البلاد.

وقال جياماتي في مؤتمر صحفي بالعاصمة غواتيمالا سيتي: "لم يكن سهلا، ولكن تم تحقيق الهدف. سيكون شرفا كبيرا لي أن أكون رئيس هذا البلد الذي أحبه كثيرا".

وأكد: "سنعيد بناء غواتيمالا. ليس لدي كلمات تصف مدى امتناني".

وأوضحت المحكمة الانتخابية أن الطبيب المحافظ أليخاندرو جياماتي حصل بعد فرز 95% من بطاقات الاقتراع على 58,70% من الأصوات، ليضمن بذلك فوزه على منافسته الاشتراكية الديمقراطية ساندرا توريس التي تفوقت عليه في الجولة الأولى التي جرت في يونيو الماضي.

وأضافت المحكمة أنها أعلنت فوز جياماتي قبل انتهاء الفرز كاملا لأن الفارق بينه وبين منافسته أكبر من أن يتأثر بالأصوات التي لم تفرز بعد.

وتميزت الجولة الثانية بنسبة مشاركة ضعيفة ناهزت 45%، وفقا للنتائج الأولية.

ودعي 8 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لخلافة الرئيس جيمي موراليس الذي تنتهي ولايته في 14 يناير 2020.

وهذه المرة الرابعة التي يترشح فيها جياماتي للانتخابات الرئاسية منذ 2007 ، وقد وعد بمكافحة الفساد والعنف الإجرامي والفقر الشديد في بلده.

المصدر: أ ف ب