غوايدو: الحكومة تعتزم حل البرلمان

جهينة نيوز:

قال خوان غوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا يوم امس الأحد إن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تعد لحل البرلمان الذي تقوده المعارضة والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في تصعيد محتمل للأزمة السياسية في البلاد.

وقال غوايدو الذي يرأس أيضا الكونغرس إن هذا القرار ستتخذه يوم الاثنين الجمعية التأسيسية، وهي مجلس تشريعي مواز يسيطر عليه الحزب الاشتراكي الحاكم ويتمتع بسلطة واسعة، وقد يتضمن اعتقال عدد آخر من أعضاء البرلمان.

ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة انتقادات لمادورو في المجتمع الدولي وتوقف المحادثات التي تتوسط فيها النرويج بين الحكومة وحلفاء جوايدو بهدف التوصل إلى حل من خلال التفاوض للمأزق السياسي في فنزويلا.

وقال غوايدو في مقطع مصور بُث على تويتر ”يعتزمون غدا حل البرلمان والدعوة بشكل غير قانوني إلى انتخابات برلمانية أو حتى بدء محاكمة جماعية لأعضاء البرلمان.

”إذا فعلوا ما يخططون لفعله غدا فإن النتيجة ستكون مرحلة من الصراع المتصاعد“.

وليس من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل كانون الأول 2020.

ولم ترد وزارة الإعلام على طلب للتعليق.

وأكد ديوسدادو كابيلو الرجل الثاني في الحزب الاشتراكي الحاكم ورئيس الجمعية التأسيسية على تويتر أن من المزمع عقد جلسة يوم الاثنين وسخر من غوايدو قائلا ”إذا كنت خائفا اشتري كلبا“.