أبراج الاثنين مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١٢/ ٨: شاعر بالفطرة يجسد أفكاره المجردة، سواء فعل ذلك بالفن او الموسيقا او الرسائل النثرية، ينجذب للخطباء الفصيحين، يحتاج الى بعض الوقت ليكتشف مدى صدقهم، يعطي انطباع انه شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته ولكنه بأعماقه شخص مستقل يقدر الامان والاستقرار,الاشهر المتبقية من السنة انت على موعد لتعارف مع وجه جديد، قد يكون على صعيد عاطفي، للبعض طموح لاقصى الحدود ويستعيد قوته البدنية والفكرية وعروض عاطفية، للبعض استثمارات مالية وللبعض سفر وهدايا ثمينة

الحمل: تجد نفسك مضطرا للاحتكاك بأوجه جديدة مهنيا، مما يضعك بظروف تتطلب التركيز على عملك، استنفر جميع امكانياتك وتعمل بجد وتكون حريص على علاقاتك بالمحيطين فيك، لا تنس ان هناك عمل مع غرباء، نزلة اسواق وتعامل مع لهجة غير لهجتك مما يؤدي الى تعصيبك

الثور: مع إطلالة هذا اليوم، تتجدد عندك الرغبة بالاتصالات او توسيع الأفق، انس الماضي وافتح قلبك للتجديد، الاحوال كلها، عندك أشياء حافلة بين العمل ومتطلبات حياتك الشخصية، حاول ان تأخذ بعين الاعتبار كل مبالغة وخاصة أن القمر ببرج الجدي يجعلك تفكر بالسفر، او تكون عندك حركة تواصل توديع واستقبال، كن حذرا

الجوزاء: انتبه وركز على امورك المالية، لا تتكل على الحظ فقط، لا تعرف كيف تلتقط الفرص المناسبة لتحقق الحظ، يوم للهموم المادية حاول أن تعمل ضبط ميزانية، احتمال تنهمك بحسابات لذلك حافظ على الثقة واعمل على طريقة الهر الذي ينام مغمضا عين وفاتحا الاخرى، قوة في الايجابية وارهاق في السلبية بسبب الامور المالية بسبب فاتورة او استحقاق

السرطان: تدعم علاقتك مع الشركاء، تستعيد عزيمتك او تبحث عن شخص ما مناسب وتتوصل معه لاتفاق، لكن انتبه قد تسجل بعض الخلافات من وقت لآخر مما يعلو صوتك، كن هادئ واعمل جسر تواصل واي قضية قضائية تكون ناجخة اليوم، اشكال العلاجات تكون للعقل وتعود عليك بالفائدة

الأسد: تشعر انك بوطاة التعب وانزعاج من وضعك الصحي، تتزايد ضغوطات العمل عليك، تجد صعوبة بانجاز ما يفترض انجازه، وهذا ينعكس عليك سلبا باتجاهين نفسي وصحي، لا تؤجل عمل ولا تفكر بانسحاب وخاصة انتبه على امورك التي فيها انفعالات، تسريع بالعمل وابتعد عن حواجز الشك وطاقتك تصل لابعد الحدود

العذراء: لا تعرف الكلل ولا الملل، اتصالاتك نشيطة عموما، بدنيا تثق بالمنطق والحدس، فكر حر ومنطلق، تقلبات حياتك تتعامل فيها بمثابرة وتفهم لان الحظ لك، تودعكل ما يزعجك، نهاراتك على صعيد مالي وعاطفي، تضع النقاط على الحروف وتكسب حب الحبيب، كل المؤشرات تدل على انك بموقع قيادي وتفرض شروطك

الميزان: زيادة بالضغط العائلي يؤدي إلى تنامي العصبية واثارة الخلافات وتزكية النزاعات بين افراد عائلتك خصوصا عندما يتعلق الامر بامور منزلية او عائلية او عقارية، تجد نفسك مشغولا وتتابع شؤونك، عليك الايمان بقدراتك، يوم مناسب لعقد صفقة عقارية في منزلك، من الضروري التأمل والاسترخاء

العقرب: تتبلور من الناحية الفكرية والذهنية، مما يؤدي الى نسبة اتصالاتك ولقاءاتك مع من تحب من اخوة او جيران، لا تستسلم للغضب حتى لا تهدر طاقاتك، حاول ان تقوي علاقاتك، تسمع اخبار جيدة

القوس: حساس نوعا ما، بالعموم اليوم صلب وعنيد ومقاوم، تتأرجح بين طموحك والصبر المفترض عليك، احتمال لايصاله للشمولية والكبر بحياتك وخاصة عندك امر مالي اليوم، يصعب عليك ان تفهم كيف تتراكم المصاريف من وقت لآخر، للبعض مكاسب وهدايا واشياء ضائعة تجدها

الجدي: لليوم الثاني القمر ببرجك، تعبر عن ذاتك ولديك فرصة جيدة لتحقيق مطالبك الشخصية، وضعك يتغير للافضل، ثقتك بنفسك تزداد، لا تتردد بالتعبير عن نفسك في مجال اجتماعي، ستنجح بلقاء شخص حول موضوع وتتبادل الاعمال المفيدة، سيطرة جيدة، نقطة تركيز تستند اليها وخاصة انك تستند لشركائك والاحبة واختراق مشاعرك بسهولة صعب

الدلو: دولاب الحظ يسير عكس ما تشتهي، انتبه لصحتك، لا تسرف في استعمال طاقتك، انابه لأغراضك ومفاتيحك وموبايلك، تجنب الوساوس، تاخذ قسط من الراحة، يكون لديك قوة اقناع، صعوبة وضياع وتآمر، توضح خطواتك المرسومة في سبيل هدف ثم تباشر بالتطبيق

الحوت: جيد وملائم لتستفيد من مؤهلاتك في مجالك المهني، تعتمد على الاصدقاء او زملاء مخلصين قادرين على مساعدتك في الانطلاق وتأمين العون المادي، بإمكانك المصالحة بعد خلافات، تحقق احلامك ودعوات وحضورجه