مقتل 147 شخصا وإجلاء مئات الآلاف جراء الأمطار والفيضانات بالهند

جهينة نيوز:

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات التي ضربت ولايات كارناتاكا وكيرالا ومهاراشترا الهندية إلى 147 قتيلا بينما سارعت فرق الإنقاذ لإجلاء السكان.

ووفقا لرويترز أجبرت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية مئات الآلاف من الأشخاص على اللجوء إلى مراكز إيواء وتم إلغاء خدمات القطارات في العديد من المناطق المتضررة.

وقالت السلطات في ولاية كيرالا جنوب البلاد إن 57 شخصا على الأقل قتلوا في حوادث متعلقة بالأمطار وإن مخيمات الإيواء استقبلت ما يزيد على 165 ألف شخص.

وتخشى السلطات من أن عمليات الإنقاذ ستتعطل بسبب العواصف الرعدية واستمرار هطل الأمطار المتوقع في بعض المناطق في كيرالا.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 95 شخصا جراء هذه الأمطار والفيضانات.