أوغلو: سنطهر شرق الفرات مع الولايات المتحدة أو بدونها

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد أن تركيا ستطهر منطقة شرق الفرات من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني مع الولايات المتحدة الأمريكية أو بدونها .

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية كلام تشاوويش أوغلو الذي قال "إن تركيا عازمة على تطهير منطقة شرق الفرات من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي مهما كلفها ذلك".

وأضاف أوغلو قائلا " أنقرة اتخذت كافة التدابير اللازمة ضد التهديدات الخارجية".

وأشار أوغلو إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في عملية شرق فرات، مذكرا بأن الولايات المتحدة لم تف بوعدها بشأن منبج السورية.

وتوجه للولايات المتحدة قائلا: "إما أن نقوم بتنظيف منطقة شرق الفرات معا، أو أن تدخل تركيا وحدها المنطقة لتنظيفها من الإرهابيين".