مستعمر إسرائيلي يواجه اتهامات بالاعتداء جنسيا على عشرات القاصرات

جهينة نيوز:

يواجه مستعمر إسرائيلي يقيم في إحدى المستوطنات بالضفة الغربية اتهامات جنائية بالاعتداء جنسيا على 45 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 13 و18 عاما، بالإضافة إلى عدة فتيات فوق سن 18 عاما.

ووجهت محكمة الاحتلال في تل أبيب، اليوم الأحد، لائحة اتهام تضم تهم اغتصاب أو لواط مع قصر واعتداء مناف للأخلاق والتحرش الجنسي والتهديد وإعاقة العدالة وامتلاك أو إنتاج مواد إباحية يظهر فيها أطفال، إلى المستوطن، أوريا أسيس (26 عاما)، من مستوطنة إيمانويل التي يقطنها أنصار اليمين المتطرف.

وأكد مكتب الادعاء أن الموقوف ارتكب هذه الجرائم خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتم اعتقاله بعد تحقيق استمر لأشهر.

وكان المستعمر يتصل بضحاياه القاصرات باستخدام حسابات زائفة في مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحل من خلال هذه الحسابات شخصيات وهمية مختلفة بعضها نساء، بما في ذلك جندي وشرطي وطبيب ومدرب رياضي ووكيل عرض أزياء.

وفي بعض الحالات، وافقت الضحايا على اللقاء معه شخصيا، وتعرضن في هذه الحالات للاعتداء والتحرش جنسيا.

وبعد إلقاء القبض عليه، حاول المستوطن الهروب من المسؤولية وادعى أنه يعاني من مرض الفصام النفسي، غير أن الخبراء فندوا هذه الادعاءات.

وسائل اعلام العدو