الحرس الثوري: إيران واصلت تصدير النفط في ذروة الحظر الأميركي

جهينة نيوز:

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف أن إجراءات الحظر الأميركي الجائر فشلت في تصفير صادرات إيران النفطية مشيرا إلى أن طهران تمكنت من مواصلة تصدير نفطها في ذروة هذا الحظر.

وقال شريف في كلمة اليوم إن العدو يحاول إظهار إيران أمام الرأي العام العالمي كدولة تواجه أزمات حادة رغم أن الوقائع على الأرض والتي يراها الجميع تثبت امتلاكها كل مقومات الأمن والاستقرار رغم كل الضغوط التي تمارس عليها مشيرا إلى أن إسقاط الدفاعات الإيرانية الطائرة الأميركية المسيرة التي انتهكت أجواء إيران قبل فترة أذهل أميركا وحلفاءها.

وأضاف شريف إن بلاده تمتلك النفط والغاز منذ 110 أعوام وإلى ما قبل عامين كانت تستورد البنزين وفي أقل من 8 أعوام تم افتتاح مصفاة تكرير وقبل أسبوعين صدرنا أول شحنة من البنزين وهذا يعني أننا حققنا الاكتفاء الذاتي واستطعنا التصدير في ذروة الحظر المفروض علينا.