الرئاسة الفلسطينية تطالب بالتحرك لوقف اعتداءات الاحتلال على الأقصى

جهينة نيوز:

طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك لوقف اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المسجد الأقصى.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم إن اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين استفزاز كبير لمشاعر المسلمين، مؤكداً في الوقت ذاته على صمود الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس المحتلة بوجه مخططات الاحتلال ومؤامراته.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم باحات المسجد الأقصى واعتدت على آلاف المرابطين فيه مستخدمة الغازات السامة ما أدى لإصابة العشرات منهم كما أعادت فتح بوابات المصلى القبلي بعد إغلاقها لساعات تمهيداً لاقتحام مئات المستوطنين المسجد.

الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك عاجل لحماية الأقصى

إلى ذلك طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي تهدف إلى تهويده والسيطرة عليه.

وشددت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا على ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى ولا سيما بعد اعتداءات الاحتلال على آلاف الفلسطينيين المرابطين داخله اليوم.

وأكدت الخارجية أن الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس المحتلة سيواصلون نضالهم ضد الاحتلال وسيسقطون المؤامرة وسيحمون الأقصى مهما بلغت التضحيات.

بدوره طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتحرك عربي إسلامي ودولي رادع لجرائم الاحتلال ومستوطنيه الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك واستهدفوا المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد المجلس الوطني أن اعتداء قوات الاحتلال الوحشي على المصلين وإصابة العشرات منهم داخل الأقصى وباحاته جريمة نكراء تعبر عن انتهاك سافر لكل القيم والمواثيق الدولية التي تمنع استباحة أماكن العبادة مطالبا بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم باحات المسجد الاقصى واعتدت على آلاف المرابطين فيه مستخدمة الغازات السامة وأعادت فتح بوابات المصلى القبلي بعد إغلاقها لساعات تمهيدا لاقتحام مئات المستوطنين المسجد.

منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم

من جهتها أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن اقتحامات المستوطنين المتكررة والمنهجية للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في أول أيام عيد الأضحى المبارك تأتي في إطار مخططات الاحتلال لتهويده مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها.

وأوضحت عشراوي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن سلطات الاحتلال بدعم من الإدارة الأمريكية تقود هذه الاقتحامات وتوفر لها الحماية لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الأقصى، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تهدف إلى استفزاز مشاعر الفلسطينيين.

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف جرائم سلطات الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي السياق ذاته أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تعبر عن عدوانية سلطات الاحتلال التي توفر الحماية للمستوطنين على حساب الدم الفلسطيني.

كما أدانت اللجنة صمت المجتمع الدولي على اعتداءات الاحتلال، مبينة أن قوات الاحتلال تواصل جرائمها المخالفة للأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بالعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية دون رادع أو تحرك دولي منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم باحات المسجد الأقصى واعتدت على آلاف المرابطين فيه مستخدمة الغازات السامة ما أدى لإصابة العشرات منهم كما أعادت فتح بوابات المصلى القبلي بعد إغلاقها لساعات تمهيداً لاقتحام مئات المستوطنين المسجد.