انفصال مايلي سايرس بعد زواج دام أقل من سنة

جهينة نيوز

انفصلت المغنية الأمريكية مايلي سايرس Miley Cyrus (26 )عاما عن زوجها النجم الأمريكي ليام هيمسورث Liam Hemsworth ( 29) عاما بعد زواج دام أقل من سنة .

و ذكرت ممثلة عن سايرس أن الزوجين اتفقا أن أنسب الخيارات هو الابتعاد لفترة و قالت " لقد قروروا أن الابتعاد هو أنسب الخيارات في الوقت الذي يركزوا فيه على أنفسهم و عملهم " و تابعت سيبقى الزوجين أبوين مخلصين لجميع حيواناتهم التي يتشاركون بينما اخذوا قرار الابتعاد بمحبة و طلبت المتحدثة من الجميع احترام خصوصية الطرفين .

وفي وقتٍ سابق، كانت سايرس تحدّت عن أنها "لا تنسجم مع دور الزوجة النمطية"، لافتة إلى أنّ "تفاصيل حياتها العاطفية هي شيء تختاره للحفاظ على خصوصيتها".

و كانت أعلنت سايرس زواجها من حبيبها هيمسورث رسمياً في ديسمبر 2018 بعد علاقة دامت 10 سنوات تخللها الكثير من المد والجزر بين الثنائي .

وكان الثنائي تعرفا على بعضهما البعض في العام 2009 أثناء تصوير فيلم The Last Song وبدأت علاقتهما منذ ذلك الحين.