انفصال مايلي سايرس بعد زواج دام أقل من سنة

الأحد, 11 آب 2019 الساعة 12:42 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

انفصال مايلي سايرس بعد زواج دام أقل من سنة

جهينة نيوز

انفصلت المغنية الأمريكية مايلي سايرس Miley Cyrus (26 )عاما عن زوجها النجم الأمريكي ليام هيمسورث Liam Hemsworth ( 29) عاما بعد زواج دام أقل من سنة .

و ذكرت ممثلة عن سايرس أن الزوجين اتفقا أن أنسب الخيارات هو الابتعاد لفترة و قالت " لقد قروروا أن الابتعاد هو أنسب الخيارات في الوقت الذي يركزوا فيه على أنفسهم و عملهم " و تابعت سيبقى الزوجين أبوين مخلصين لجميع حيواناتهم التي يتشاركون بينما اخذوا قرار الابتعاد بمحبة و طلبت المتحدثة من الجميع احترام خصوصية الطرفين .

وفي وقتٍ سابق، كانت سايرس تحدّت عن أنها "لا تنسجم مع دور الزوجة النمطية"، لافتة إلى أنّ "تفاصيل حياتها العاطفية هي شيء تختاره للحفاظ على خصوصيتها".

و كانت أعلنت سايرس زواجها من حبيبها هيمسورث رسمياً في ديسمبر 2018 بعد علاقة دامت 10 سنوات تخللها الكثير من المد والجزر بين الثنائي .

وكان الثنائي تعرفا على بعضهما البعض في العام 2009 أثناء تصوير فيلم The Last Song وبدأت علاقتهما منذ ذلك الحين.


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