أمّهات يُحيين ذكرى خسارة جنينهم في جلسة تصوير

جهينة نيوز

جمعت المصوّرة آشلي سارجنت، 40 أماً في ألاباما، للمشاركة في جلسة تصوير لتكريم صغارهنّ الذين فُقدوا خلال مرحلة الحمل. فاجتمعت السيدات وارتدين فساتين بألوان قوس القزح، وأطلقن بالونات ملوّنة لأرواح الصغار.

وقالت سارجنت إنّها حصلت على الفكرة بعدما صوّرت العديد من أطفال حديثي الولادة قد واجهوا صعوبات ومشاكل عديدة خلال الحمل، فأطلقت عليهم اسم "أطفال قوس القزح".

وأضافت أنّ إحدى الأمهات قالت إنّها لم تحب أبدًا مصطلح "طفل قوس القزح"، لكن تغيّرت نظرتها للموضوع بعد رؤية الصور.

ونشرت كيلي كيد، أم لطفلين، صورة مع ابنها لوسون (4 سنوات)، بعد أن خسرت جنينين في عام 2012. فصرّحت: "لقد كان ذلك دماراً حقيقيًّا، اللحظة التي ترى فيها على الشاشة أن طفلك لا يتحرك، ولا ينبض قلبه ... فالكثير من الأشياء تمرّ في ذهنك، وتشعر بالخوف وعدم اليقين".

ثمّ أضافت: "شعرت بالوحدة. لم يكن يوجد أحد لأطلب المساعدة منه، فشعرت وكأنّ من واجبي أن أكون جزءاً من جلسة التصوير، وأن أساعد شخصاً آخر على تخطي هذه المحنة".

وقامت سارجنت بتوثيق الحدث في مقطع فيديو تظهر فيه الأمهات يضحكن ويشاركن قصصهنّ، ووصفت جلسة التصوير كجزء من "مرحلة الشفاء".