بعد 75 عاماً... محاكمة حارس نازي بتهمة المشاركة في قتل 5230 سجيناً

جهينة نيوز

اتُّهم الحارس النّازي السّابق، برونو داي (92 عاماً)، بالمشاركة في عملية قتل 5230 شخصاً، عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وفقًا لموقع "مترو" البريطاني.

في التفاصيل، كان داي مراهقاً عندما بدأ يعمل كحارس في معسكر الاعتقال في بولندا، الذي قُتل فيه أكثر من 60 ألف شخص، ما جعل منه شريكاً في جرائم القتل هذه.

وبالرغم من تقدّم سنّه، سيُحاكم داي أمام محكمة الأحداث في هامبورغ لكونه اقترف هذه الجرائم في سنّ مبكرة.

ولم ينكر داي أنّه كان حارساً في المعسكر، لكنّه أكّد أنَّه لم يكن نازيًّا، ووجوده في القوات النازية كانت نتيجة مرض القلب الذي كان يعاني منه. وأضاف داي أنَّه كان حارساً في برج مراقبة.