اصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال على آلاف المرابطين في المسجد الأقصى

جهينة نيوز

أصيب عشرات الفلسطينيين صباح اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على آلاف المرابطين في المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحامها باحاته.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المرابطين فيه ما أدى إلى إصابة العشرات منهم.

وأدى أكثر من 100 ألف مصل صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى بالتزامن مع الدعوات المستمرة للرباط داخله مع تواصل اقتحامات المستوطنين وقيامهم بجولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال.

ودعت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الاسلامية ودار الافتاء بمدينة القدس المحتلة الفلسطينيين أول أمس إلى الرباط بالمسجد الأقصى أول أيام عيد الأضحى ردا على إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع إقامة صلاة العيد فيه وفتحه لاقتحامات المستوطنين.