الصين تدعو بريطانيا لعدم التدخل في شؤونها الداخلية

جهينة نيوز:

دعت الصين بريطانيا امس السبت إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية بعدما طالب وزير الخارجية البريطاني بإجراء تحقيق مستقل في الاحتجاجات الأخيرة في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني دعا إلى التحقيق يوم الجمعة بعد اتصال هاتفي مع الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام.

وقالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان ”من الخطأ ببساطة أن تتصل الحكومة البريطانية مباشرة بالرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ لممارسة الضغط“.

وقالت ”يحث الجانب الصيني بجدية المملكة المتحدة على وقف تدخلها في الشؤون الداخلية للصين والتوقف عن توجيه اتهامات عشوائية ومثيرة بشأن هونغ كونغ“.

وأضافت أن هونغ كونغ لم تعد مستعمرة بريطانية وليس للمملكة المتحدة أي حقوق إشرافية عليها.