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جهينة نيوز
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الأفرم بدمشق
الرئيس #الأسد يؤدي صلاة #عيد_الأضحى المبارك في مسجد الأفرم بـ #دمشق
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الرئيس #الأسد يؤدي صلاة #عيد_الأضحى المبارك في مسجد الأفرم بـ #دمشق
الأحد, 11 آب 2019 الساعة 07:24 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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