الرئيس #الأسد يؤدي صلاة #عيد_الأضحى المبارك في مسجد الأفرم بـ #دمشق

الأحد, 11 آب 2019 الساعة 07:24 | شؤون محلية, أخبار محلية

الرئيس #الأسد يؤدي صلاة #عيد_الأضحى المبارك في مسجد الأفرم بـ #دمشق


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