أبراج الأحد 11 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١١/ ٨: مستقيم، حكيم، كتوم، مبدع، فكر ثاقب، هالة حضور ملفتة، مرشد من الدرجة الأولى، يعمل بجدوى عطاء، مازجا قوته بقناعاته، يبرع بالمحاماة وادارة الاعمال، شديد العاطفة وقاس بعض الشيء، الفترة القادمة، قفزة تحقق وتصل وتجد نجاح ملحوظ وتألق بين المحيطين، الحب للبعض ملك العشاق وللبعض مع الطرف الآخر علاقات سطحية، تكمل بطريق المصالحات، للبعض انفصال وللبعض مشروع سفر وللبعض ولادة طفل

الحمل: تركز على أعمالك حتى تصل وتحل بعض مشاكلك، حاول ان تطلع على اخطاءك الماضية، حاول ان تبدأ من جديد، شارك المخلصين همومك، تجنب الامور الصعبة، انتبه لسمعتك الطيبة، تخشى قوتك استغلها لخدمة الغير، لا تقل للطويل طويل ولا للقصير قصير

الثور: الاجواء لصالحك، تزداد رغبتك بالسفر والتنقل والاتصالات البعيدة، يومكجميل ونشيط وتشتد عزيمتك بالعمل، يوم جيد، تحل مشاكلك على صعيد قانون مع محامي، مواجهة محتملة، لا تتوتر، حاول تسجيل النقاط لصالحك، اخبار سارة

الجوزاء: تتحمس من الصباح وتبحث بتمويل او قرض او تحالف، بإمكانك ان تجد دعم او مساعدة لتعيد حساباتك، تفكر بزيارة مريض لكن لا تتشاءم، نهارك جيد لا تبعثر طاقاتك، نصيحة خذ الخبرة ممن اقوى منك، حسن ادارة وقتك، طبق طاقاتك الابداعية، انجازات مهمة، انتبه لصحتك، قدرة على الاقناع، امور مالية وتغييرات

السرطان: بما أن القمر بالجدي تركيزك على الشراكة، تبدأ بمصالحة واتفاق، نهارك تحكي فيه لكن نهارك صعب، هدئ من روعك ولا تخالف التعليمات لأن نهارك يحمل بعض العرقلات، اطلب مساعدة ولا تشكك بنوايا الشريك، قد تظهر مسألة طارئة تجعلك تصطدم بآرائه، انتبه على شركائك العاطفيي والماليين الفشل ممنوع

الأسد: نهار ضاغط من الصباح، نظم وقتك لان نهارك ضيق وثمين، ثمن الخطأ باهظ، انتبه من التوتر كي لا يتعمد الناس ازعاجك، لا تستهتر بأي اشارة تعب، اهتم بغذائك، تحتاج لكل دقيقة ولحظة نظرا لضيق الوقت بالنسبة لك

العذراء: يوم مميز ومحظوظ بحواراتك، تشرح وجهة نظرك، نهارك يحمل لك الامور الايجابية، يوم دعم وتأييد، قدم بعض التنازلات اذا دعت الحاجة، اقض وقتا سعيدا مع العاىلة واطرح افكار جميلة، اذا كنت تعمل على صعيد فني تحضر موضوع فني او ادبي، شعبيتك كبيرة وتجيد اصول اللعب، تسمع خبر يخص اولاد

الميزان: تاخذك حذرك قليلا وخاصة على صعيد عائلي، لا تلق اللوم على الأحبة ولا تهمل طلباتهم وحاجاتهم، تبدو قلقا على احد افراد عائلتك، مستاء لتطور عائلي، هدئ من روعك وابتعد عن الضجيج والصخب، لا تشكك بنفسك وتدخل بمواجهة مع العائلة

العقرب: حلول سريعة لمواضيع مالية، يوم جيد وخاصة انك تتخلص من الاعباء وتتخطى العراقيل، تكثر نشاطاتك وتكون سعيد بالتطورات الايجابية، ربما تفكر بسفرة قصيرة، اضبط خارطة طريق خاصة بك، والامور ستكون لصالحك، مقابلة ناجحة

القوس: دقق بكل التفاصيل، يحمل لك نهارك قضايا مالية عن طريق استرداد دين او تعويض او راتب، القمر ببرج الجدي تمارس صلاحياتك وتحصل على ضمانة، احفظ مالك قدر الامكان، تسويات ونزاعات لصالحك، تطبع المودة وامورك مالية

الجدي: القمر ببرجك تنتعش الأعمال، وخاصة انك تفكر بوضع حجر الاساس لمشروع وتأخذ قرار، تحصل على قضايا خاصة، ترغب بادخال تغيير على مظهرك الخارجي، يتطور نهارك بعدة حقول، تنقل، الجو العاطفي هادئ ويزيد من استقرارك

الدلو: نهار ممل ومخيب للآمال، اذا كنت تنتظر خبر لا تسمع جوابا، انتبه من الافكار السوداء وكن متحسبا، يطرأ ما يثير قلقلك، يوم فارغ من الحصانة، انت مرهف الحس، لا تجازف، انت بحاجة للهدوء، انتبه واحم معنوياتك من التراجع

الحوت: نهارك إيجابي وتتوصل لحلول وقرارات بناءة من خلال العمل الجماعي، كأنك مستعد لتقديم العون لاحد أصدقائك، تتفاجأ بأحد الأصدقاء يقفون لجانبك، حاول ان تطلب مساعدة، لانك ستحقق امنية، نهارك اجتماعي بامتياز بالدعوات واللقاءات، جيد للمصالحة وتصليح بعض الاخطاء، معارف جديدة او قديمة