الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية "غوش عتصيون"

جهينة نيوز:

زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أفراد الخلية، التي قامت بقتل الجندي الإسرائيلي في "غوش عتصيون" الخميس الماضي.

وقال موقع "مفزاك" العبري، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال سمحت بنشر أمر اعتقال أفراد الخلية التي قامت بقتل الجندي في "غوش عتصيون".

وأوضح الموقع أن أفراد الخلية لا يزالون تحت التحقيق مع ضباط الشاباك.

وردًا على ذلك رحب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باعتقال الشاباك لأفراد الخلية الذين قتلوا الجندي "دابير شوريك" خلال 48 ساعة.

وقتل الجندي في الجيش دافير سوريك مساء الأربعاء بينما جرى اكتشاف جثة الجندي القتيل فجر الخميس وعلى جثته آثار طعن بالسكين قرب مستوطنة "مجدال عوز" قرب قرية بيت فجار بقضاء بيت لحم.